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В рамках акции «Ёлка желаний» мэр Магаса исполнит мечты трех детей

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В рамках республиканской новогодней акции мэр Магаса Усман Аушев снял с «Ёлки желаний» три игрушки-открытки с детскими мечтами и пообещал их исполнить, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе градоначальника.

Желания у ребят самые разные. Так, Раяна Чаниева хочет получить на Новый год планшет, Хава Арсамакова — мобильный телефон, Имана Гетагазова — телевизор, уточнил сотрудник пресс-службы.

По его словам, мэр города пообещал все желания детей исполнить в ближайшие дни.

«Рад помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, желанными подарками. Настоящий подарок для детей — это исполнение их маленькой мечты», — процитировали слова Усмана Аушева в его пресс-службе.

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