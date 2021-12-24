В рамках акции «Ёлка желаний» мэр Магаса исполнит мечты трех детей

Желания у ребят самые разные. Так, Раяна Чаниева хочет получить на Новый год планшет, Хава Арсамакова — мобильный телефон, Имана Гетагазова — телевизор, уточнил сотрудник пресс-службы.

По его словам, мэр города пообещал все желания детей исполнить в ближайшие дни.

«Рад помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, желанными подарками. Настоящий подарок для детей — это исполнение их маленькой мечты», — процитировали слова Усмана Аушева в его пресс-службе.