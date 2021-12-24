В рамках акции «Ёлка желаний» мэр Магаса исполнит мечты трех детей
В рамках республиканской новогодней акции мэр Магаса Усман Аушев снял с «Ёлки желаний» три игрушки-открытки с детскими мечтами и пообещал их исполнить, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе градоначальника.
Желания у ребят самые разные. Так, Раяна Чаниева хочет получить на Новый год планшет, Хава Арсамакова — мобильный телефон, Имана Гетагазова — телевизор, уточнил сотрудник пресс-службы.
По его словам, мэр города пообещал все желания детей исполнить в ближайшие дни.
«Рад помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, желанными подарками. Настоящий подарок для детей — это исполнение их маленькой мечты», — процитировали слова Усмана Аушева в его пресс-службе.