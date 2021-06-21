В рамках антинаркотического месячника жители Ингушетии могут принять участие в флешмобах, семинарах и акциях

Во время профилактических мероприятий по телефону доверия МВД России по Ингушетии 8 (8734)-55-20-06, а также по телефону горячей линии 8(928)-092-63-17 Республиканского наркологического диспансера все желающие граждане могут получить консультативную и иную помощь по вопросам, связанным с потреблением наркотиков. Жители республики также могут сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, 1 июня в республике стартовал месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, который продлится до 30 июня текущего года. События приурочены к Международному дню борьбы с наркоманией, который ежегодно отмечается 26 июня.