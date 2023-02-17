В рамках декады ингушского языка и литературы в РДНТ проходит выставка национальных ковров

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В рамках декады ингушского языка и литературы в Республиканском доме народного творчества проходит выставка национальных войлочных ковров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе РДНТ.

Ковры с традиционными орнаментами изготовлены ингушскими мастерицами под руководством этнографа, доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой, которая вот уже несколько лет возрождает древнее ремесло предков, создав мастерскую «Истинг».

«Все истинги, представленные здесь, имеют свою историю. Они изготовлены по зарисовкам, сделанным в горной Ингушетии в начале ХХ века и вошедшим в альбом «Ингушские орнаменты. 1924», — рассказала Дзарахова.

По ее словам, такие же ковры РДНТ представляет в эти дни и в школах Назрановского и Сунженского районов. В рамках мероприятий декады ингушского языка и литературы школьники знакомятся с древним искусством, где геометрические орнаменты гармонично сочетаются с мотивами, навеянными живой природой.

 

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