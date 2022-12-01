В рамках Дня борьбы со СПИДом в Ингушетии заработала всероссийская горячая линия

Как сообщили в Минздраве республики, специалисты кол-центра проконсультируют всех заинтересованных лиц по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, проведения тестирования, а также расскажут об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике.

Граждане, желающие получить консультативную помощь, могут обращаться по номеру горячей линии ГБУЗ РИ «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» — 8-928-918-05-60. Звонки принимаются в будни с 09:00 до 17:00. Горячая линия единого консультационного центра Роспотребнадзора РФ — 8-800-555-49-43.

Напомним, каждый желающий может пройти тестирование и получить консультацию в республиканском Центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Назрань, ул. Вазовская, 2. Анализ на ВИЧ-инфекцию бесплатный и анонимный по желанию.