Профилактика ВИЧ

В рамках Дня борьбы со СПИДом в Ингушетии заработала всероссийская горячая линия

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В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно проводится 1 декабря, в Ингушетии с 25 ноября по 5 декабря 2022 года работает всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в Минздраве республики, специалисты кол-центра проконсультируют всех заинтересованных лиц по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, проведения тестирования, а также расскажут об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике.

Граждане, желающие получить консультативную помощь, могут обращаться по номеру горячей линии ГБУЗ РИ «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» — 8-928-918-05-60. Звонки принимаются в будни с 09:00 до 17:00. Горячая линия единого консультационного центра Роспотребнадзора РФ — 8-800-555-49-43.

Напомним, каждый желающий может пройти тестирование и получить консультацию в республиканском Центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Назрань, ул. Вазовская, 2. Анализ на ВИЧ-инфекцию бесплатный и анонимный по желанию.

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