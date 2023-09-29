Экология

В рамках экологической акции «Вода России» в Ингушетии проведут субботник

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Завтра, 30 сентября, в рамках всероссийской акции «Вода России» проведут очистку берега реки Асса от мусора, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Мы планируем провести субботник на берегу реки Асса и прилегающей территории в сельском поселении Нестеровское. Наша цель — очистить эти живописные места от мусора и сделать их еще более красивыми и чистыми», — говорится в сообщении.

Сообщается, что участникам субботника будет предоставлен весь необходимый инвентарь для уборки — мешки, перчатки и футболки.

Начало мероприятия в 10:00 мск у берега реки Асса.

Напомним, что экологическая акция «Вода России» проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и направлена на очистку от мусора берегов и прибрежной территории водных объектов.

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