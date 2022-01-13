В рамках нацпроекта «Культура» в Ингушетии в 2022 году планируется построить и модернизировать ряд культурных учреждений

По линии регионального проекта «Культурная среда» планируется осуществить ремонт здания детской школы искусств в г. Карабулаке. Также запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях Гейрбек-Юрт, Даттых, Нижние Ачалуки и Пседах. В рамках регионального проекта предусмотрена и модернизация муниципального музея боевой и трудовой славы в г. Малгобеке.

По региональному проекту «Творческие люди» в текущем году Минкультуры Ингушетии проводит повышение квалификации специалистов в области культуры в количестве 105 человек, показатель планируется выполнить к ноябрю 2022 года.

Реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку отрасли культуры, в том числе на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений и государственную поддержку лучших сельских учреждений.

Напомним, нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года.