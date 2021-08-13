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В рамках нацпроекта в городе Малгобеке Ингушетии благоустроены 5 улиц

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В настоящее время в Малгобеке благоустроены пять общественных территорий: улицы Мира, Нурадилова, Гоголя, Горская, Красноармейская.

В этих местах обустроены тротуарные дорожки с бордюрами, модернизированы системы наружного освещения, проведены разметки пешеходных переходов, заасфальтировано дорожное полотно, выполнены работы по озеленению территорий. На двух общественных территориях, на улицах Тимирязева и Трудовой, работы по благоустройству продолжаются.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города, на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий были выделены денежные средства в объеме 26,7 млн руб.

Напомним, пятый год в городе воинской славы реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Жилье и городская среда». В апреле текущего года при участии жителей Малгобека прошли общественные слушания, на которых обсуждались вопросы благоустройства города. По итогам рейтингового голосования были определены 7 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

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