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В рамках нацпроекта в Ингушетии до конца 2022 года отремонтируют 11 участков автомобильных дорог

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году Министерство автомобильных дорог Ингушетии планирует отремонтировать 11 участков автомобильных дорог протяженностью более 20 км, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ «Ингушавтодор».

«На текущий момент в регионе на 95% завершена контрактация объектов, вошедших в дорожную программу на 2022 год. При формировании перечня объектов нацпроекта учитывались пожелания жителей, предложения министерств и ведомств, Госавтоинспекции республики и общественных организаций. На эти цели предусмотрено более 301 млн рублей. Будут отремонтированы, в том числе капитально, 3 дороги регионального значения и 8 улиц сети агломерации «Магас + Назрань», — сказал собеседник.

По его словам, участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» за шесть лет позволит увеличить долю региональных трасс в Республике Ингушетия в нормативе до 75,8% (сейчас этот показатель составляет 73,7%), а дорожной сети городской агломерации — до 85% (сейчас — 71%).

Напомним, что в 2021 году в Ингушетии в рамках нацпроекта приведены в нормативное состояние автодороги общей протяженностью 53 км.

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