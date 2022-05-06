В рамках нацпроекта в Назрани открыли новый детский сад на 220 мест

Обращаясь к собравшимся, руководитель субъекта отметил, что за последние годы государством предприняты серьезные шаги по обеспечению доступности и качества дошкольного образования.

«Когда мы строим подобные центры формирования личности, то делаем важнейшие инвестиции в будущее родного края — готовим новое поколение людей, желающих развивать свои способности и таланты, готовых к качественному и эффективному труду, способных в будущем решать сложные задачи. Благодаря труду детских воспитателей, здесь в «Звездочке» и в каждом детском саду региона малыши получают свои главные жизненные ориентиры», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал юным воспитанникам нового учреждения стать умными, крепкими, целеустремленными людьми, а воспитателям и родителям сил и мудрости, чтобы направлять детей и помогать им в этом становлении.

Современное кирпичное двухэтажное здание включает игровые комнаты, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда, музыкально-спортивный зал. Для каждой из 12 групп, в том числе 4 ясельных, закуплено учебное оборудование, а также определены игровые площадки. Созданы необходимые условия для развития и обучения детей. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием, медицинский блок укомплектован.

С уровнем оснащения и качеством строительства Глава республики ознакомился лично во время обхода здания и поблагодарил подрядчика за качественную реализацию проекта.