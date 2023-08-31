Экспедиция

В рамках первого этапа Вахты памяти «Терский рубеж» обнаружены останки семи красноармейцев

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Завершился первый этап полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт» в рамках Вахты памяти «Терский рубеж». Поисковики обнаружили останки семи солдат Красной армии, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» руководитель проекта Иса Сардалов.

По его словам, работы на первом этапе проводились в основном на северном склоне Терского хребта и в Алханчуртской долине. В экспедиции приняли участие поисковики из 9-ти регионов России, в том числе впервые — представители Республики Алтай.

На втором этапе полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт» работы пройдут в основном на территории Курского района Ставропольского края с выходом на границу Наурского района Чеченской Республики. По словам организаторов, полученные сведения из Центрального архива Минобороны РФ свидетельствуют об ожесточенных боях на этом участке, где безвозвратные потери исчисляются десятками тысяч бойцов и командиров Красной армии.

Как отметил Сардалов, данные мероприятия проводятся на средства Фонда президентских грантов при непосредственной финансовой, материальной и информационной поддержке ООД «Поисковое движение России», администрации города Малгобека, Общественной палаты Российской Федерации и Чеченской Республики, «Юнармии» Ингушетии и ингушского поискового отряда «Патриот».

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