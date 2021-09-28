Национальная библиотека

В рамках проекта «Профессионал» ингушские библиотекари повышают свою квалификацию

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В рамках проекта «Профессионал» в Национальной библиотеке Ингушетии состоялось занятие для библиотекарей по теме «Библиотечный фонд», сообщила пресс-служба учреждения.

Заведующая центром комплектования и обменно-резервного фонда Лемка Газдиева всесторонне раскрыла тему, начав с самых азов: что собой представляет понятие «библиотечный фонд», каково его назначение как важной информационной базы не только для библиотеки, но и других информационных, образовательных и воспитательных учреждений.

Слушатели смогли узнать о принципах комплектования, хранения и использования библиотечного фонда, являющегося единым собранием множества документов. В ходе занятия библиотекари получили информацию о том, какие формы и методы применяются при комплектовании.

В настоящее время библиотечный фонд Национальной библиотеки Ингушетии насчитывает 154 тысячи экземпляров. Приоритет в комплектовании фонда Национальной библиотеки отдается документам краеведческого характера. В этом направлении большое подспорье представляют дарственные издания, в том числе коллекции, авторские экземпляры, книгообмен и другие виды комплектования фонда.
 

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