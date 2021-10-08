В рамках проекта «Пушкинская карта» в летнем амфитеатре Назрани состоится вечер романса

Перед зрителями выступят Адам Оздоев, Любовь Барахоева, Рахман Беков, Айна Алиева, Мовсар Аксагов, Белла Макоева, Тимур Гуазов, Зара Базоркина, Магомед Балаев.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийского проекта «Пушкинская карта», обладатели которой могут приобрести билеты на официальном сайте филармонии, на « Яндекс-Афиша » или на портале « PRO Культура РФ » .

Концерт пройдет с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Начало — в 16:00.