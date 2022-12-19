В рамках программы профориентации школьники Ингушетии посещают предприятия республики

На фабрике ребятам не только подробно рассказали о процессе создания продукции, но и позволили примерить на себя роль работника предприятия.

В настоящее время швеи выполняют заказ на изготовление спецодежды для сотрудников газовых служб Екатеринбурга. По словам мастера производственного процесса Марет Барахоевой, следующий заказ — пошив 25 тысяч единиц военной формы для Минобороны.

Ожидается, что школьники республики каждую неделю до февраля будущего года будут посещать различные предприятия региона в целях профориентации. Как отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии Хаваж Бузуртанов, данная работа проводится совместно с Минобрнауки региона и по поручению Главы республики.