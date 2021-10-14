В рамках уголовного дела в Ингушетии расследуют гибель женщины после взрыва газа в частном доме

Напомним, что ночью 8 октября текущего года в домовладении, расположенном в сельском поселении Кантышево Назрановского района региона, произошел хлопок бытового газа, в результате которого термические ожоги получили четыре человека — 29-летняя женщина и трое ее малолетних детей.

Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Впоследствии женщина скончалась в больнице от полученных ожогов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.