В рамках уголовного дела в Ингушетии расследуют гибель женщины после взрыва газа в частном доме
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Напомним, что ночью 8 октября текущего года в домовладении, расположенном в сельском поселении Кантышево Назрановского района региона, произошел хлопок бытового газа, в результате которого термические ожоги получили четыре человека — 29-летняя женщина и трое ее малолетних детей.
Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Впоследствии женщина скончалась в больнице от полученных ожогов.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.