Кроме того, представители регионального аграрного ведомства приняли участие в работе дискуссионных площадок по обсуждению развития мелиоративного комплекса и реализации госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Напомним, в выставке в КВЦ «Патриот» в Кубинке приняли участие более 100 экспонентов. Там посетители могли не только посмотреть, но и приобрести сельскохозяйственную продукцию. «Золотая осень» была приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году отмечали 10 октября.