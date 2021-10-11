Золотая осень

В рамках выставки «Золотая осень — 2021» Минсельхоз Ингушетии продлил соглашение на поставку семян и удобрений в республику

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В рамках XXIII агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021» в Московской области Минсельхоз Ингушетии продлил соглашение с «Щелково-Агрохим» на поставку семян и удобрений в республику.

Кроме того, представители регионального аграрного ведомства приняли участие в работе дискуссионных площадок по обсуждению развития мелиоративного комплекса и реализации госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Напомним, в выставке в КВЦ «Патриот» в Кубинке приняли участие более 100 экспонентов. Там посетители могли не только посмотреть, но и приобрести сельскохозяйственную продукцию. «Золотая осень» была приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году отмечали 10 октября.

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