Экстремизм

В распространении экстремистских материалов в соцсетях подозревается жительница Ингушетии

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Следственными органами республики возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК России в отношении 37-летней руководительницы частного исламского центра «Медина», расположенного в Магасе, сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина распространяла в социальном сервисе Instagram (принадлежит запрещенной в России Meta) информационные материалы, публично призывающие к насильственным действиям в отношении группы лиц.

«Правоохранительными органами республики также установлено, что в учебном процессе в этом центре использовалась литература признанная экстремистской. В отношении женщины ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия был составлен протокол по ст. 20.29 КоАП России, в связи с размещением в социальных сетях символики международной террористической организации», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что по вмененной статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

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