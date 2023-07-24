В распространении экстремистских материалов в соцсетях подозревается жительница Ингушетии

По его словам, женщина распространяла в социальном сервисе Instagram (принадлежит запрещенной в России Meta) информационные материалы, публично призывающие к насильственным действиям в отношении группы лиц.

«Правоохранительными органами республики также установлено, что в учебном процессе в этом центре использовалась литература признанная экстремистской. В отношении женщины ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия был составлен протокол по ст. 20.29 КоАП России, в связи с размещением в социальных сетях символики международной террористической организации», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что по вмененной статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.