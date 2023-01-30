В районе новостроек Назрани Ингушетии не оформлено более 60% частных домов

На встрече мэра города Урусхана Евлоева и директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» с участием заинтересованных должностных лиц было отмечено, что, если дом не оформлен документально, нет никаких законных оснований для его подключения к газу. В результате производятся самовольные врезки, а это в последующем может привести к фатальным последствиям.

Также говорилось о том, что незаконные подключения могут привести к созданию опасных ситуаций для окружающих.

Евлоев подчеркнул необходимость упрощения процедур оформления домовладений для жителей, в связи с чем инициировал проведение аналогичного совещания под своим председательством, но уже с приглашением заинтересованных лиц, в том числе представителей Росреестра и Минимущества республики, сообщается в Телеграм-канале мэрии Назрани.