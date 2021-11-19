В районе сельского поселения Барсуки Ингушетии проведены берегоукрепительные работы на реке Сунжа

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По инициативе главы администрации сельского поселения Барсуки Юнуса Темирханова на реке Сунжа были проведены берегоукрепительные работы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрановского района, на объекте трудились специалисты ФГБВУ «Центррегионводхоз» филиала «Дагводресурсы».

Напомним, берегоукрепление — это целый комплекс мероприятий, нацеленных на предупреждение разрушений прибрежной полосы, вызываемых эрозией грунтов.

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