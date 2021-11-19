В районе сельского поселения Барсуки Ингушетии проведены берегоукрепительные работы на реке Сунжа
По инициативе главы администрации сельского поселения Барсуки Юнуса Темирханова на реке Сунжа были проведены берегоукрепительные работы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрановского района, на объекте трудились специалисты ФГБВУ «Центррегионводхоз» филиала «Дагводресурсы».
Напомним, берегоукрепление — это целый комплекс мероприятий, нацеленных на предупреждение разрушений прибрежной полосы, вызываемых эрозией грунтов.