В развитие высокогорного курорта «Армхи» в Ингушетии вложат 13 млрд рублей

Отмечается, что правительством России уже утверждена новая концепция развития курорта «Армхи». По поручению Главы региона Махмуда-Али Калиматова, этот инвестиционный проект был включен в модель экономического развития Ингушетии, благодаря чему ему присвоен статус «прорывного», обеспечены исчерпывающие региональные и федеральные меры поддержки.

Указанные средства планируется направить на строительство трех кресельных подвесных канатных дорог общей протяженностью 1 779 м, учебного склона протяженностью 195 м, горнолыжной трассы протяженностью 7 917 м, на реконструкцию системы искусственного снегообразования (8 112 м), строительство гостиницы «Берд» — 400 м2, гостиницы «Терк» — 600 м2, гостиного двора — 910 м2, гостиницы 1 — 3 500 м2, гостиницы 2 — 9 000 м2, гостиницы 3 — 3 045 м2.

«К преимуществам курорта «Армхи» можно отнести сравнительно легкую транспортную доступность. Близость городов Владикавказ и Магас позволяют рассчитывать на то, что значительно вырастет посещаемость курорта в вечернее время, когда люди вернутся с работы и захотят полезно и приятно отдохнуть в промежутке времени с 18 до 23 часов. Для подъезда к станциям канатных дорог придется расширить существующую дорогу от сельского поселения Джейрах до села Бейни, протяженностью 6 км», — отметил ранее Калиматов.

Реализовать полностью проект поэтапно планируется до конца 2029 года, будет создано порядка 300 рабочих мест.

Решение инвестировать в курорт «Армхи» и продолжить строительство начатой инфраструктуры в 2020 году было принято АО «Кавказ. РФ», в чье управление полностью перешла ОЭЗ. Созданная акционерным обществом комиссия провела инвентаризацию уже имеющейся на балансе курорта инфраструктуры, а также определила перечень объектов, необходимых для дополнительного строительства.

На сегодняшний день на территории курорта «Армхи» построены горнолыжная трасса, двукресельная канатная дорога, бугельный подъемник, кафе «Эрзи», байк-трасса «Армхи» протяженностью 1250 м, пейнтбольный клуб «Брест», веревочный городок «Маугли», водно-спортивный комплекс «Чайка» и бассейн «Дельфин», гостевые коттеджные домики, предназначенные для отдыха и рекреации для туристов. В ближайшее время планируется к открытию еще 3 гостевых дома. Есть также «Лестница здоровья» — самая длинная деревянная лестница в России, которая состоит из 1780 ступенек.