В РДНТ Ингушетии проходит фотовыставка знаменитых ингушских ковров-истингов

«На выставке представлены ковры, обнаруженные нами на фотографиях из частных и государственных архивов, а затем скрупулезно восстановленные нашими стараниями. Экспозиция будет обновляться и продемонстрирует зрителям работу мастерской «Истинг», где мы не только обучаем древнему искусству ингушского национального ковроделия современных мастериц, но и проводим обширную научную работу по поиску фотоматериалов с изображением ингушских войлочных ковров», — рассказала этнограф, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова.

Напомним, первым восстановленным по старым фотографиям ковром стал истинг «Буру». Такое название этому ковру дал Хаджи-Бекир Ахриев — один из первых профессиональных ингушских художников, в свое время зарисовавший его во Владикавказе. Зарисовка этого ковра вошла затем в рукописный альбом «Ингушские орнаменты. 1924», в Большую Советскую Энциклопедию (1969-1978 годы), а также в альманах «Декоративно-прикладное искусство Ингушетии» (1974 год). Именно этот ковер оказался запечатленным в 1961 году на фотографии директора Чечено-Ингушского государственного музея краеведения Жанеты Зязиковой с гостями музея и участницами III Съезда женщин ЧИАССР.

«Автором ковровой композиции «Буру» была известная рукодельница и ковровщица Хази Ведзижева, — продолжает свой рассказ Зейнеп Дзарахова. — Валянием войлока и изготовлением орнаментированных ковров она была увлечена с юности, а в 20-х годах прошлого столетия изготовила два одинаковых ковра для своих сыновей. Ковер «Буру» был бережно сохранен одним из сыновей прославленной мастерицы Идрисом Ведзижевым. Он долгие годы работал в Чечено-Ингушском радиокомитете. Впоследствии его дочь Тамара передала истинг, ставший семейной реликвией, на хранение в Чечено-Ингушский государственный музей краеведения».

К сожалению, ковер «Буру», как и другие бесценные экспонаты Чечено-Ингушского государственного музея краеведения, был навсегда утрачен в ходе боевых действий в Чечне в 90-х годах. Но благодаря неослабевающему энтузиазму, увлеченности и упорному научному поиску Зейнеп Дзараховой, сегодня мы имеем возможность вживую увидеть, как он выглядел. В мастерской «Истинг», которой она руководит, знаменитый ковер воссоздали в трех разных размерах.