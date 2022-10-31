В РДНТ появится музей материальной культуры ингушского народа

Одним из экспонатов нового музея станет старая гармонь заслуженного работника культуры Ингушетии Мадины Евлоевой, которую дарительница на днях преподнесла в дар РДНТ.

С этим музыкальным инструментом связана вся творческая жизнь Мадины Евлоевой. Ей подарили его еще в те времена, когда она только начинала свой путь в народном искусстве. В ту пору совсем еще юная девушка даже не владела игрой на инструменте, прошедшем с ней в последствии долгие годы, но уже зарекомендовала себя, как прекрасная вокалистка. В совершенстве овладев музыкальным инструментом, она пришла на работу в оркестр народных инструментов и хор Государственной филармонии Ингушетии. В составе этого творческого коллектива, созданного заслуженным работником культуры ЧИАССР и заслуженным деятелем искусств Ингушетии Магомедом Горчхановым, Мадина провела несколько лет. Эти годы стали ярким и насыщенным запоминающимися событиями периодом в её исполнительской карьере.

Гармонь, ставшую семейной реликвией, Евлоева вручила руководителю фольклорной экспедиции — методисту РДНТ, заслуженному артисту Ингушетии Адаму Оздоеву. Свое решение она приняла, узнав, что в Доме народного творчества создается музей материальной культуры ингушского народа, идея создания которого принадлежит директору РДНТ, народному артисту республики Алаудину Эсмурзиеву.

Пока что будущий музей находится на начальном этапе своего развития. Тем не менее, некоторые экспонаты, заслуживающие внимания, здесь уже появились. Это старинная посуда и другая кухонная утварь ингушей, а также некоторые предметы быта. Частью эти экспонаты представляют собой воссозданные современными умельцами образцы древних мастеров.

«Национальные музыкальные инструменты должны занять в экспозиции будущего музея особое место, — отметил Алаудин Эмурзиев. — Ведь музыкальная культура ингушей развивалась на протяжении веков, неразрывно переплетаясь с жизнью горцев, отражая разные этапы развития народа. Было бы заманчиво собрать в нашем музее все известные нам музыкальные инструменты, которыми пользовались наши предки».

По его словам, многие музыкальные инструменты широко используются и сейчас, но есть и такие, которые можно увидеть только на старых фотографиях. Эсмурзиев выразил надежду, что народные умельцы смогут воссоздать их.

«Ингушской традиционной музыкальной культуре всегда удавалось оставаться частью общекавказской музыкальной культуры, а потому для нас очень важно не только сохранить всё, что мы имеем на сегодняшний день, но и попытаться возродить утраченное», — сказал директор РДНТ.