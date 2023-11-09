В редакции газеты «Ингушетия» состоится пресс-конференция, посвященная ИТ-профессиям

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие приурочено к старту набора на получение востребованной ИТ-профессии в бесплатной «Школе 21» программирования от Сбера. Реализовывать свою деятельность данная организация будет на базе Академии цифрового развития в Магасе, которую планируется открыть весной будущего года по инициативе основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева.

«В пресс-конференции примут участие: председатель правительства республики Владимир Сластенин, гендиректор «Академии ИТ» Дмитрий Арцюх и руководитель «Школы 21» Александр Федяков. Спикеры расскажут собравшимся о том, что из себя представляет «Школа 21», каких успехов достигло данное учреждение за время своего существования и так далее», — подчеркнул собеседник.

Представители местных СМИ также приглашаются к участию. Для аккредитации на мероприятие необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке https://forms. yandex. ru/cloud/654b623ac09c0209f328acd5/.

Отмечается, что начало намечено на 12 часов. Адрес: улица Никиты Хрущева 12.