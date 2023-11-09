Пресс-конференция

В редакции газеты «Ингушетия» состоится пресс-конференция, посвященная ИТ-профессиям

0

В пресс-центре газеты «Ингушетия» 14 ноября пройдет конференция, в ходе которой объявят о наборе абитуриентов, желающих получить знания в сфере ИТ.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие приурочено к старту набора на получение востребованной ИТ-профессии в бесплатной «Школе 21» программирования от Сбера. Реализовывать свою деятельность данная организация будет на базе Академии цифрового развития в Магасе, которую планируется открыть весной будущего года по инициативе основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева.

«В пресс-конференции примут участие: председатель правительства республики Владимир Сластенин, гендиректор «Академии ИТ» Дмитрий Арцюх и руководитель «Школы 21» Александр Федяков. Спикеры расскажут собравшимся о том, что из себя представляет «Школа 21», каких успехов достигло данное учреждение за время своего существования и так далее», — подчеркнул собеседник.

Представители местных СМИ также приглашаются к участию. Для аккредитации на мероприятие необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке https://forms. yandex. ru/cloud/654b623ac09c0209f328acd5/.

Отмечается, что начало намечено на 12 часов. Адрес: улица Никиты Хрущева 12.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские борцы стали призерами межрегионального турнира в Нальчике
Композитор Александр Чередниченко работает над спектаклем «Маугли» для Ингушского ТЮЗа
В лесах Малгобекского района демонтировали браконьерские ловушки
В Ингушетии обновили очередное мусульманское кладбище
Ингушский кикбоксер Ахмед Картоев стал победителем чемпионата и первенства стран ШОС
В парламенте Ингушетии пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона
В СУ СКР по Ингушетии действует круглосуточная горячая линия «Ребенок в опасности»
В Малгобеке Ингушетии на сходе граждан обсудили вопросы призыва на военную службу
Водителей такси Ингушетии проверят на знание ПДД и истории республики
Память более 400 погибших правоохранителей почтили в Ингушетии
В Ингушетии перенесли строительство завода по переработке грецкого ореха на 2024 год

Главное

Яндекс.Метрика

 