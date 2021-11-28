В регионах СКФО самые низкие пенсии в России

Работающие и неработающие пенсионеры в Северо-Кавказском федеральном округе получают в месяц в среднем 13,2 тыс. рублей.

При этом на Ставрополье средняя выплата составляет 14,2 тыс. рублей — это лучший показатель в округе. А в Дагестане, показавшем худшую статистику, — 11, 9 тыс. рублей. В Северной Осетии и Чечне пенсионерам в среднем платят по 13,8 тыс. рублей, в Ингушетии — 13,3 тыс. рублей, в КЧР — 13,2 тыс. рублей, в КБР — 12,2 тыс. рублей.

Для сравнения, в соседнем ЮФО средняя пенсия составляет 14,5 тыс. рублей, в целом по России — 15,8 тыс. рублей. А лидирует среди федеральных округов Северо-Западный с показателем в 17,6 тыс. рублей.