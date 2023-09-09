В региональном чемпионате «Профессионалы» приняли участие 213 учащихся колледжей Ингушетии

Победителями стали 123 из них, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне участников.

Об этом было сообщено на совещании в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой с участием заместителя председателя правительства — министра образования и науки региона Эсет Боковой.

В Ингушетии готовят специалистов различных профилей, команды республики уже демонстрировали свои навыки и профессионализм на региональных и межрегиональных этапах чемпионатов.

В частности, команда профессионалов пожарно-спасательного колледжа в июле текущего года принимала участие в отборочных соревнованиях на участие в финале чемпионата России. По компетенции «Правоохранительная деятельность» — в Москве, по компетенции «Пожарная безопасность» — в Уфе, отмечает пресс-служба Минобразования республики.