В региональном чемпионате «Профессионалы» приняли участие 213 учащихся колледжей Ингушетии
В региональном чемпионате «Профессионалы», прошедшем на шести площадках в апреле текущего года, приняли участие 213 учащихся различных колледжей Ингушетии, подведомственных Минобразования республики.
Победителями стали 123 из них, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне участников.
Об этом было сообщено на совещании в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой с участием заместителя председателя правительства — министра образования и науки региона Эсет Боковой.
В Ингушетии готовят специалистов различных профилей, команды республики уже демонстрировали свои навыки и профессионализм на региональных и межрегиональных этапах чемпионатов.
В частности, команда профессионалов пожарно-спасательного колледжа в июле текущего года принимала участие в отборочных соревнованиях на участие в финале чемпионата России. По компетенции «Правоохранительная деятельность» — в Москве, по компетенции «Пожарная безопасность» — в Уфе, отмечает пресс-служба Минобразования республики.