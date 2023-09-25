В региональной приемной партии «ЕР» Ингушетии провели Единый день слабослышащих граждан

Мероприятие прошло под эгидой депутата Народного собрания региона Магомеда Дарсигова. Отмечается, что в заседании приняли участие председатель Ингушского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» Руслан Торкоев, слабослышащие ребята, а также представители профильных министерств и ведомств.

Как подчеркнул руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», спикеры озвучили вопросы, касающиеся трудоустройства, оказания качественной медицинской помощи, создания спортивной инфраструктуры для инвалидов по слуху. Магомед Дарсигов взял под личный контроль все просьбы с подключением ответственных министерств и ведомств для оперативного решения в установленные сроки.

«Несмотря на сложности со здоровьем, эти ребята прекрасно поют, танцуют, занимаются всеми возможными видами творчества, работают в разных сферах. Хочется пожелать им продолжать мечтать, ничего не бояться и идти к своей цели», — поделился своими впечатлениями Магомед Дарсигов.