В реке Сунжа в Ингушетии утонула 3-летняя девочка

«В 19:47 мск очевидцы сообщили о том, что на реке Сунжа в Карабулаке утонул 3-летний ребенок. По прибытии на место происшествия поисково-спасательных подразделений были начаты поисково-спастельные работы», — говорится в сообщении.

В 21:00 мск в ходе поисково-спастельных работ ребенок без признаков жизни был обнаружен в реке Сунжа дальше по течению.

На данный момент прокуратурой республики организована проверка по данному факту, на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выезжал прокурор Карабулака Джамбулат Могушков.

Одновременно с этим, прокуратура республики контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами.