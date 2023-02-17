В реконструкцию ветхих водопроводных сетей в Ингушетии до 2028 года вложат более 800 млн руб.
Власти Ингушетии намерены за несколько лет заменить 300 км водопроводных линий за счет средств фонда развития территорий и внебюджетных источников, заявил вице-премьер республики Тимур Фаттахов на совещании по вопросам социально-экономического развития республики у первого замминистра экономического развития России Сергея Назарова в Магасе.
«Правительство республики разработало проект региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ингушетии на 2023-2027 гг.» на общую сумму 841,82 млн руб.», — сказал Фаттахов.
Вице-премьер пояснил, что из упомянутой суммы 541,5 млн руб. — средства фонда развития территорий, 35,219 млн руб. — бюджетные средства, а 265,101 млн руб. — внебюджетные источники
По его данным, в программу включены 6 мероприятий со сроком исполнения в 2023 и 2024 годах, в том числе и подготовка проектной документации на 25,96 млн руб., и строительно-монтажные работы на сумму 815,859 млн руб.
Речь идет о реконструкции ветхих разводящих сетей Сунженского района, артезианских скважин села Галашки, водопроводной сети и строительстве локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах в Малгобеке, обновлении системы водоснабжения в Карабулаке, водопроводной сети в Нестеровском. Кроме того, планируется модернизация и реконструкция разводящих сетей в Малгобекском районе.
В ингушском правительстве считают, что по итогам реализации этих мероприятий свыше 70 тыс. человек получат качественное и бесперебойное водоснабжение. Свыше 300 км водопроводных сетей будут заменены, что в свою очередь повлияет на снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 7,7%.
Более того, благодаря поддержке Минэкономразвития России, в настоящий момент по проекту строительства водозабора на реке Асса мощностью 100 тыс. куб. м в сутки закончена разработка ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы, возводятся очистные сооружения в Сунже в рамках госпрограммы РФ «Развитие СКФО».