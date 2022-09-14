Здравоохранение

В Республиканский реабилитационный центр Ингушетии поступило новое оборудование для локомоторной терапии

0

В Республиканский реабилитационный центр поступило новое оборудование — система для локомоторной терапии.

Как отметил директор учреждения Али Дударов, аппарат предназначен для проведения реабилитации и восстановления двигательной активности пациентов с заболеваниями нервной системы, тяжёлыми спинномозговыми и черепно-мозговыми травмами, ДЦП и перенёсших инсульт.

На сегодняшний день этот специализированный аппаратный блок — единственный на Северном Кавказе. Теперь родителям детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата выезжать за пределы Ингушетии больше не нужно.

Московские коллеги обучили местных специалистов, которые уверенно работают со сложной аппаратурой. С просьбой о приобретении дорогостоящего аппарата руководство реабилитационного центра обратилось в Минтруд региона. Правительство республики этот вопрос решило в короткие сроки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в рамках библиотечного проекта состоялась экскурсия в горы для людей с ОВЗ
В лесах Ингушетии проведут санитарную вырубку на площади свыше 220 га
В ингушском Гамурзиево частично отключат свет из-за ремонтных работ
В Малгобеке Ингушетии состоялось торжественное открытие межрегиональной Вахты памяти «Терский рубеж»
В Карабулаке Ингушетии до конца года появится специализированная волейбольная площадка
В Ингушетии расследуют мошенничество на 27,5 млн руб. при отчуждении сельхозземель
Ингушетии выделят более 600 млн рублей на капремонт 10 школ
В Ингушетии откроют стационары реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьёй»
Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии ищет специалиста по работе в области кредитования
Более 45 км ЛЭП подготовлено к зиме энергетиками в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 