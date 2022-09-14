В Республиканский реабилитационный центр Ингушетии поступило новое оборудование для локомоторной терапии

Как отметил директор учреждения Али Дударов, аппарат предназначен для проведения реабилитации и восстановления двигательной активности пациентов с заболеваниями нервной системы, тяжёлыми спинномозговыми и черепно-мозговыми травмами, ДЦП и перенёсших инсульт.

На сегодняшний день этот специализированный аппаратный блок — единственный на Северном Кавказе. Теперь родителям детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата выезжать за пределы Ингушетии больше не нужно.

Московские коллеги обучили местных специалистов, которые уверенно работают со сложной аппаратурой. С просьбой о приобретении дорогостоящего аппарата руководство реабилитационного центра обратилось в Минтруд региона. Правительство республики этот вопрос решило в короткие сроки.