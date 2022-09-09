Антитеррор

В республиканской спортшколе Ингушетии «Ангушт» провели антитеррористическое мероприятие

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В республиканской спортивной школе по футболу «Ангушт» в г. Малгобеке было проведено мероприятие с тренерами и спортсменами на тему «Недопущение вовлечения молодёжи в ряды террористических и экстремистских организаций».

Представители мэрии города обратились к спортивной молодёжи с просьбой ни в коем случае не поддаваться на какие-либо провокации, стремиться к максимальным достижениям в спорте и в другой деятельности, показывать успехи в учебе.

«Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде сегодня крайне важна, поскольку в особой зоне риска находятся именно молодые люди, занимающиеся спортом. Потому мы обращаем внимание тренеров на проведение систематической работы профилактического характера в спортивных секциях, а также с родителями спортсменов», — отметил в беседе председатель общественного совета при администрации города Ераки Гантемиров.

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