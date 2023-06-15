В республике определили победителей вокального конкурса «Молодые голоса Ингушетии»

Как рассказал наш собеседник инициатором проведения конкурса вокалистов стал Центр театра, кино и креативных индустрий при поддержке Минкультуры. Его целью стало выявление одаренной творческой молодежи, сохранение и развитие культурного потенциала, творческих способностей и вокально-исполнительского искусства.

В финал конкурса попали 18 участников. Они стали лучшими в номинациях «Эстрадное пение» и «Народное пение», пройдя три первых тура, которые проводились с 27 апреля по 31 мая. Среди них были и те, кому уже довелось выступать перед публикой, и те, кто первый раз вышли на сцену.

Жюри в составе замминистра культуры Ильяса Евлоева, заслуженной артистки Ингушетии Азы Арапиевой, вокалистки ЦТКиКИ и преподавателя по вокалу Марем Олиговой, заслуженных работников культуры республики Руслана Мошхоева и Марины Экажевой после прослушивания всех участников финала определили победителей в двух возрастных категориях — от 7 до 15 и от 16 до 30 лет.

Первое место во взрослой категории заняла Фатима Мизиева. В детской возрастной категории первое место досталось Луизе Цуровой, второе место занял Мухаммад Амирханов, третье место присудили Абдул-Гафуру Аушеву. Всем победителям были вручены памятные подарки, дипломы и денежные сертификаты.

Также была поощрена денежным призом участница конкурса с ограниченными возможностями здоровья Хадижа Хамзаева. От депутата Народного собрания Ингушетии Бадрудина Олигова ей вручили 50 тыс. рублей.