Рейтинг

В рейтинге «Зеленого патруля» Ингушетия поднялась на три позиции

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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета этого года. Ингушетия поднялась на три позиции и заняла 21 место среди 85 регионов страны. Среди субъектов СКФО республика на третьем месте, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Одна из целей рейтинга — стимулировать региональные власти публично освещать свою деятельность по улучшению состояния экологии в регионе, быть информационно открытыми перед жителями, ведь во многом социальные конфликты происходят из-за отсутствия у местного населения достоверной информации. Рейтинг формируется ежеквартально.

Показатели Ингушетия: природоохранный индекс 74/26 (74 балла из 100); промышленно-экологический индекс 41/59 (41 балл из 100) + 1 балл; социально-экологический индекс 80/20 (80 баллов из 100) и сводный-экологический индекс 70/30 (70 баллов из 100).

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