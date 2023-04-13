Происшествие

В результате обстрела иномарки в Ингушетии пострадали два человека

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Сотрудники полиции ищут неизвестных, обстрелявших легковой автомобиль в Сунженском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«Вечером 12 апреля на федеральной дороге «Кавказ» в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на автомашине «Фольксваген» обстреляли из травматического оружия «Мерседес», ранив двоих граждан, 1992 и 1998 г. р., находившихся в нём. Пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу», - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

При этом в правоохранительных органах нашему изданию сообщили, что потерпевшие отказались давать какие-либо объяснения по факту обстрела, называть имена нападавших.

Ранения не тяжелые.

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