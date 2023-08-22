В Рособрнадзоре рассказали об общероссийских результатах ЕГЭ

Музаев рассказал о средних тестовых баллах по всем предметам. Лучшие результаты получили участники испытания по русскому языку (68,43 балла), а самые низкие — по биологии (50,87 балла). Кроме того, он назвал количество ребят, получивших 100, 200 и 300 баллов.

Отмечается, что по сравнению с прошлогодними предварительными итогами средние баллы мало изменились. Исключение составляют результаты по английскому языку — среднее значение снизилось на 7 баллов. По обществознанию этот показатель упал на 3,5 балла, а по литературе — увеличился на 3,2. По остальным предметам динамика не превышает 2 баллов.

А число ребят, получивших максимальный балл, выросло. Для сравнения: в прошлом году по итогам основного периода 100 баллов получили 6544 человека, 200 баллов — 381, а 300 баллов — 16. В этом году 100 баллов получили 7084 человека, 200 баллов — 456, 300 баллов — 17.

Отдельно глава Рособрнадзора выделил изменения, замеченные в результатах экзаменов по разным предметам. Например, увеличилось число высокобалльников по русскому языку, физике, биологии, географии, литературе. Среди этих дисциплин выше всего доля высокобалльников, по данным пресс-службы Рособрнадзора, оказалась по литературе и русскому языку — 25 и 26% соответственно. А вот по географии результатов в 81–100 баллов — всего 6,7%.

Самой трудной дисциплиной традиционно стала биология — по ней 100 баллов добились всего 0,07% участников (73 человека из 105 тысяч). А по физике высший балл получили 190 человек (0,2%, 89 тысяч). Высший балл по английскому языку получили 205 человек (0,3%, в этом экзамене участвовали 80 тысяч человек). В то же время по некоторым дисциплинам доля высокобалльников снизилась. Так, получивших 80–100 баллов стало меньше среди сдававших профильную математику и историю. По профильной математике 100 баллов получили 233 человека (0,08% от 282 тысяч человек, сдававших этот предмет). Для сравнения: в прошлом году по итогам основного периода такой результат показали 579 из 302 тысяч человек (0,2%).

А ещё в этом году снизилась доля тех, кто не набрал минимальное количество баллов. Таких стало меньше среди участников ЕГЭ по физике, литературе и профильной математике. А вот по истории число ребят, не сумевших преодолеть минимальный порог, по словам Анзора Музаева, выросло. Однако их точное количество он не сообщил. Резюмируя, руководитель надзорного ведомства заявил, что серьёзных изменений по сравнению с предыдущими годами не произошло.