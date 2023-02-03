В Россельхозцентре по Ингушетии готовятся к севу яровых

Как сообщила газете «Ингушетия» начальник районного отдела РСЦ Татьяна Цукумова, в основном проверяется кукуруза, остатки прошлого года. Это семена отечественной селекции из Краснодарского края.

Так, на всхожесть и посевные качества агрономами районного отдела исследовались семена из КФХ «Долгиев» — кукуруза сорт «Краснодарский 291» (гибрид) — 33 тонны; ГУП «Зори Кавказа» — овес н/с, партия в 80 тонн.

Специалисты отмечают высокую всхожесть семян, всходы появляются на 4-е сутки в день снятия энергии прорастания.