В Россельхозцентре по Ингушетии напомнили аграриям республики о важности проведения фитоэкспертизы

Данные представлены за прошлый год. Специалисты учреждения в очередной раз напомнили аграриям республики о важности и значимости проведения фитоэкспертизы.

В филиале имеется лаборатория, где специалисты проводят фитоэкспертизу семян, на основании чего всем сельхозпроизводителям, предоставившим образцы семян, выдаются результаты экспертизы и рекомендации по подбору протравителей, согласно степени поражения семян.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Россельхозцентре по республике, наиболее значимые болезни на зерновых культурах региона в 2022 году — септориоз, бурая ржавчина, альтернариоз, гельминтоспориоз, фузариоз.