В «Россети Северный Кавказ» напомнили жителям Ингушетии правила «электробезопасной рыбалки»

Каждому спиннингисту жизненно важно знать правила «электробезопасной рыбалки». Категорически запрещается ловить рыбу в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и непосредственно под ними. При проходе под ЛЭП во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам на недопустимо близкое расстояние удилище предварительно нужно складывать, отмечает пресс-служба компании.

При приближении грозы — нужно немедленно покинуть водоем и уйти как можно дальше от береговой линии. Вода — проводник электрического тока: удар молнии распространяется вокруг в радиусе 100 м. Прикасаться к оборванным проводам и приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров — запрещено.

«Прежде чем приступить к рыбалке, осмотритесь по сторонам. Не игнорируйте информационные таблички. Это смертельно опасно! — предостерегает исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — К примеру, минимально допустимое расстояние от земли до проводов — шесть метров, а длина современных удочек существенно больше. Кроме того, материалы, из которых изготовлены удилища, являются хорошими проводниками электрического тока, поэтому прямой контакт удочки с проводом или приближение к нему на полтора метра приведет к поражению током, причем не только самого рыбака, но и тех, кто находится рядом».

Энергетики подчеркивают, если вы хотите подарить удочку ребенку, расскажите ему, в каких местах и когда ею нельзя пользоваться. Сделайте замечание тем, кто нарушает правила поведения вблизи энергообъектов. Вы можете спасти человеческую жизнь!

Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса на «горячую линию» компании «Россети»: 8 800 220-0-220.