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В России 17 сентября будет отмечаться День работника леса

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В третье воскресенье сентября в России будет отмечаться День работника леса, в 2023 году дата выпадает на 17-е число.

Как сообщили в Рослесхозе, наша страна продолжает оставаться мировым лидером по площади лесов. На территории Российской Федерации раскинулось свыше 20% всех лесов планеты. Площадь всех лесов за год увеличилась на 171,1 тыс. га и в настоящее время достигает 1,19 млрд га. Отмечается, что более 46,4% территории России покрыто зелеными насаждениями.

Каждое третье дерево в лесу — это лиственница, то есть 35,5% от всех лесных насаждений, или 274 827,1 тыс. га. Каждое шестое дерево — сосна или береза. Самым лесным регионом России стала Иркутская область (82,3%). Недаром в этом регионе с 13 по 16 сентября этого года пройдет форум «Леса России» и чемпионат среди вальщиков леса «Лесоруб-2023».

В Ингушетии в основном произрастают смешанные широколиственные леса, состоящие из ценных пород деревьев — дуба, бука, ясеня, чинары, платана и др.

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