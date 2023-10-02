В России будут проиндексированы пенсии военнослужащим

Отмечается, что в этом году превышение составит более 10%, а точнее, выплаты бывшим сотрудникам правоохранительных органов увеличатся в 1,105 раза. В общей сложности это коснется более 3 млн человек. Но самое главное, что такая же прибавка ждет и всех действующих сотрудников силовых ведомств.

Будут увеличены оклады по воинским должностям, воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и воинским должностям у военнослужащих срочной службы.

Также будут увеличены оклады гражданских служащих и лиц, замещающих специальные должности в Федеральной гвардии, МВД России, Уголовно-исполнительной службе, Службе исполнения наказаний, Государственной противопожарной службе, Таможенной службе и Федеральной фельдъегерской службе.