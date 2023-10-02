В России будут проиндексированы пенсии военнослужащим
С 1 октября будут проиндексированы пенсии всех бывших военнослужащих и приравненных к ним сотрудников ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федерального следственного комитета России, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарных, таможенников, органов контроля за оборотом наркотиков и других силовых структур, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что в этом году превышение составит более 10%, а точнее, выплаты бывшим сотрудникам правоохранительных органов увеличатся в 1,105 раза. В общей сложности это коснется более 3 млн человек. Но самое главное, что такая же прибавка ждет и всех действующих сотрудников силовых ведомств.
Будут увеличены оклады по воинским должностям, воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и воинским должностям у военнослужащих срочной службы.
Также будут увеличены оклады гражданских служащих и лиц, замещающих специальные должности в Федеральной гвардии, МВД России, Уголовно-исполнительной службе, Службе исполнения наказаний, Государственной противопожарной службе, Таможенной службе и Федеральной фельдъегерской службе.