В России для всех КФХ и СПК маркировку молочной продукции перенесли на 2022 год

0

Для всех КФХ и СПК отсрочка об обязательной маркировке молочной продукции будет длиться до декабря 2022 года, сообщили в Минсельхозе Ингушетии.

В Постановлении Правительства РФ этот пункт звучит так: «Участники оборота молочной продукции, являющиеся крестьянскими фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами, могут не наносить код-матрикс на молочную продукцию и не передавать информацию в ГИС МТ отчетов о нанесении кода-матрикса, о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота до 1 декабря 2022 года».

Благодаря новому постановлению отсрочка по вводу маркировки действует на КФХ, ИП КФХ и СПК вне зависимости от того, где они реализуют свою продукцию — самостоятельно или через розничную сеть.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В художественных школах Ингушетии ко Дню республики пройдут выставки детских рисунков
Ко Дню республики в Ингушетии прошел научный семинар
Лидеры праймериз «Единой России» в Ингушетии помогут в переиздании книги «Вековые устои ингушской семьи»
В Ингушетии число умерших от Covid-19 возросло до 190 человек
Сбербанк будет развивать в Ингушетии новые цифровые технологии в рамках нацпроекта
В ингушском МКЖР пройдут мероприятия в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности
Знаменитый хирург с мировым именем Хасан Баиев проведет прием маленьких пациентов в Ингушетии
Госавтоинспекторы совместно с молодежным ведомством Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Мусульманин за рулем»
Клоун Олежка приглашает детей на день рождения Ингушетии
40 магазинов розничной сети «Магнит» планируется открыть в Ингушетии в течение трех лет
Миннац Ингушетии держит на контроле ситуацию вокруг обстрела активистов движения «Антилирика»

Главное

Яндекс.Метрика

 