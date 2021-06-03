В России для всех КФХ и СПК маркировку молочной продукции перенесли на 2022 год

В Постановлении Правительства РФ этот пункт звучит так: «Участники оборота молочной продукции, являющиеся крестьянскими фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами, могут не наносить код-матрикс на молочную продукцию и не передавать информацию в ГИС МТ отчетов о нанесении кода-матрикса, о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота до 1 декабря 2022 года».

Благодаря новому постановлению отсрочка по вводу маркировки действует на КФХ, ИП КФХ и СПК вне зависимости от того, где они реализуют свою продукцию — самостоятельно или через розничную сеть.