В России могут вернуть в школы уроки вождения

По мнению генерала, такие уроки можно проводить во внеклассное время. В ряде субъектов Российской Федерации эксперимент может начаться с кадетских корпусов, учащиеся которых изъявляют желание после окончания училища получить и права.

Такие занятия не только повысят грамотность и безопасность всех учеников, но и позволят им получить водительское удостоверение вместе с аттестатом в 17 лет, цитирует генерала РИА «Новости».