В России могут вернуть в школы уроки вождения

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Глава ГИБДД МВД России Михаил Черников выступил с предложением вернуть в школы уроки вождения.

По мнению генерала, такие уроки можно проводить во внеклассное время. В ряде субъектов Российской Федерации эксперимент может начаться с кадетских корпусов, учащиеся которых изъявляют желание после окончания училища получить и права.

Такие занятия не только повысят грамотность и безопасность всех учеников, но и позволят им получить водительское удостоверение вместе с аттестатом в 17 лет, цитирует генерала РИА «Новости».

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