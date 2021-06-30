В России не планируется блокировать иностранные соцсети — Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируются блокировки иностранных соцсетей. Такую возможность глава государства оценил во время прямой линии, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского.

По словам главы государства, таких планов нет.

«Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними», — добавил он.

При этом, по его словам, во взаимодействии российских властей с зарубежными соцсетями есть проблемы.

«Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — пояснил Президент.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности предложил принять закон, который бы регулировал деятельность в Сети и действовал во всем мире. По мнению главы государства, принятие такого закона помогло бы выстраивать взаимовыгодное партнерство при взаимодействии в Сети и избегать конфликтов.

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