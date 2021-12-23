«Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы они четко заявили об источниках этой деятельности», — цитирует Президента «Ъ».

Российский закон гораздо более либеральный, добавил глава государства, так как в США аналогичные правила подразумевают уголовную ответственность.

«У нас ровно такой же объем признан иноагентами, как у них (США). А разница в том, что у них за это уголовная ответственность — 5 лет. Пятерочка. У нас ничего подобного нет», — заметил Путин.

Он также сообщил, что в российском реестре находится всего 74 организации из 200 тыс. зарегистрированных НКО.