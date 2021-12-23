Пресс-конференция

В России не запрещают деятельность организаций, признанных иностранными агентами — Путин

0

В России не запрещают деятельность организаций, признанных иностранными агентами, заявил Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

«Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы они четко заявили об источниках этой деятельности», — цитирует Президента «Ъ».

Российский закон гораздо более либеральный, добавил глава государства, так как в США аналогичные правила подразумевают уголовную ответственность.

«У нас ровно такой же объем признан иноагентами, как у них (США). А разница в том, что у них за это уголовная ответственность — 5 лет. Пятерочка. У нас ничего подобного нет», — заметил Путин.

Он также сообщил, что в российском реестре находится всего 74 организации из 200 тыс. зарегистрированных НКО.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошла VIII внеочередная конференция Союза «Объединение организаций профсоюзов республики»
Хава Колоева: «Глава государства собирается выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства»
Оскорбление пророка Мухаммада не свобода творчества, заявил Президент России
В Ингушетии успешно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»
Муса Мартазанов: «Быть открытым перед журналистами всего мира — это смелое решение и достойное уважения»
Более 40 тыс. семей в Ингушетии получают социальные выплаты
Ингушские производители смогут представлять продукцию на выставку «Белагро-2022»
Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции — Путин
Али Дударов: «Люди верят Путину и на перспективу готовят вопросы»
С «мракобесием» Запада нужно бороться, поддерживая традиционные ценности, считает Президент России
Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки

Главное

Яндекс.Метрика

 