В России обновились правила выезда детей за границу

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ, которым регламентируются правила выезда детей за границу, сообщил портал гарант. ру.

Отныне родители имеют право не только ограничить выезд ребенка за границу до достижения им совершеннолетия, но и указать в заявлении конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Помимо этого, у родителей появилась возможность ограничивать выезд ребенка во все страны либо определять перечень государств, выезд в которые несовершеннолетнему ограничен.

Документ предусматривает и право на отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого заявителю необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, орган пограничного контроля, дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ, в которое оно было подано ранее.

Изменения также коснулись норм в части приема заявлений и заявлений об отзыве. Теперь в случае отсутствия у гражданина возможности в силу физического недостатка самостоятельно подписать заявление, должностное лицо сможет проставить прочерк в предназначенной для подписи заявителя графе, указав при этом соответствующую причину.

Приказ вступил в силу 6 октября 2021 года.

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