В России обновились правила выезда детей за границу

Отныне родители имеют право не только ограничить выезд ребенка за границу до достижения им совершеннолетия, но и указать в заявлении конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Помимо этого, у родителей появилась возможность ограничивать выезд ребенка во все страны либо определять перечень государств, выезд в которые несовершеннолетнему ограничен.

Документ предусматривает и право на отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого заявителю необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, орган пограничного контроля, дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ, в которое оно было подано ранее.

Изменения также коснулись норм в части приема заявлений и заявлений об отзыве. Теперь в случае отсутствия у гражданина возможности в силу физического недостатка самостоятельно подписать заявление, должностное лицо сможет проставить прочерк в предназначенной для подписи заявителя графе, указав при этом соответствующую причину.

Приказ вступил в силу 6 октября 2021 года.