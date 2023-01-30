В России поддержат народные и фольклорные коллективы на государственном уровне

По его словам, правительство будет ежегодно перечислять 100 млн рублей на реализацию данной программы.

Участвовать в конкурсе на получение государственной поддержки смогут профессиональные и самодеятельные коллективы. Гранты можно будет использовать на создание новых программ, проведение фольклорных экспедиций, гастролей, мастер-классов и других мероприятий.

Конкурс будет проводиться федеральным Минкультуры. Суммы, выделяемые коллективам, будут зависеть от стоимости проектов-победителей. В Минкультуры рассчитывают, что ежегодно субсидии будут получать до 25 коллективов.