Гранты

В России поддержат народные и фольклорные коллективы на государственном уровне

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Российское правительство намерено поддержать коллективы народного и фольклорного творчества. С этой целью в рамках госпрограммы «Развитие культуры» стартовала программа грантовой поддержки, сообщил нашей газете представитель пресс-службы Министерства культуры Ингушетии.

По его словам, правительство будет ежегодно перечислять 100 млн рублей на реализацию данной программы.

Участвовать в конкурсе на получение государственной поддержки смогут профессиональные и самодеятельные коллективы. Гранты можно будет использовать на создание новых программ, проведение фольклорных экспедиций, гастролей, мастер-классов и других мероприятий.

Конкурс будет проводиться федеральным Минкультуры. Суммы, выделяемые коллективам, будут зависеть от стоимости проектов-победителей. В Минкультуры рассчитывают, что ежегодно субсидии будут получать до 25 коллективов.

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