Закон

В России подписан закон, направленный на усиление защиты прав граждан от недобросовестных коллекторских действий

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За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов граждан при ведении деятельности будут наказывать и кредитные организации.

Такую норму устанавливает Федеральный закон от 11 июня текущего года N 205-ФЗ. Законом увеличиваются размеры административных штрафов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности для должностных и юридических лиц.

В настоящее время за данное правонарушение установлены следующие санкции: от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года для должностных лиц; от 50 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Деятельность по возврату просроченной задолженности передаётся от судей должностным лицам ФССП России.

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