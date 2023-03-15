В России призывной возраст повысят до 21 года

По его словам, авторы законопроекта предлагают повысить призывной возраст поэтапно: в следующем году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, и с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Как рассказал Барахоев, эти изменения исключат явку школьников и студентов в военкоматы для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу. В настоящее время в период учебы молодежи призывного возраста приходится посещать военкоматы не менее двух раз: для получения направления на медобследование, а затем на само обследование и заседание призывной комиссии.

Депутат считает, что данный законопроект позволит также сократить расходы на проведение медосвидетельствования учащейся молодежи почти на 640 млн рублей в год. По данным статистики, ежегодно около 675 тысяч призывников получают отсрочку в связи с учебой.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.