В России работает горячая линия 122 по вопросам о частичной мобилизации

Он уточнил, что горячая линия действует во всех регионах. Губернаторы помогают в организации работы операторов на местах.

Также получить информацию можно через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».

Чернышенко отметил, что власти собирают там самые часто задаваемые вопросы и отвечают на них совместно с Министерством обороны.

«Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Чернышенко также призвал ориентироваться на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации.

В Вооруженные силы России призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Министра обороны Сергея Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Также она не коснется нынешних призывников.