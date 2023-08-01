В России с 1 августа повышается пенсия работающих россиян

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций, перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год. Размер повышения рассчитывается индивидуально.

Таким образом, максимальная прибавка, на которую могут рассчитывать работающие пенсионеры, составила 372,31 рубля. Писать заявление для получения прибавки не требуется.