Социальная сфера

В России с 1 августа повышается пенсия работающих россиян

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С 1 августа 2023 года в России увеличиваются пенсии у работающих пенсионеров. Это не индексация, а прибавка, которая зависит от уплаты работодателем социальных взносов за работающих пенсионеров в предыдущем году, сообщает «Российская газета».

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций, перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год. Размер повышения рассчитывается индивидуально.

Таким образом, максимальная прибавка, на которую могут рассчитывать работающие пенсионеры, составила 372,31 рубля. Писать заявление для получения прибавки не требуется.

 

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