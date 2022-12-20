В России создадут единую информационную систему удаленного использования архивных материалов

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В России планируют создать единую государственную информационную систему удаленного использования архивных материалов, сообщили в Государственной архивной службе Ингушетии.

В целях расширения доступа к историческим первоисточникам, хранящимся в государственных архивах, правительство России подготовило законопроект о создании единой государственной информационной системы удаленного использования архивных материалов. С ее помощью информацию можно будет искать, просматривать и копировать. Это позволит гражданам изучать ценные исторические документы, не выходя из дома.

Как отмечают архивисты, интерес к первоисточникам постоянно растет, за последние несколько лет число посещений читальных залов архивов страны увеличилось в 1,5 раза.

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