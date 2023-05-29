В России стартовал прием работ на журналистский конкурс «СМИротворец-2023»

Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ и проводится в шести номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «Этнозвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодёжные СМИ», «Наставники и традиции» (материалы, которые посвящены работе педагогов и наставников, сохраняющих и передающих языковые и этнокультурные традиции народов России).

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

«Лето — период отпусков. В этом юбилейном для нас году мы решили дать коллегам больше времени на то, чтобы принять участие в конкурсе: во-первых, прием работ будет идти четыре месяца, во-вторых — еще есть шанс опубликовать и прислать материалы, которые пока находятся на стадии разработки», — цитирует «Национальный акцент» оргкомитет конкурса.

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в эфир в период с 1 августа 2022 г. до 1 августа 2023 г. СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более 3-х циклов (рубрик) и до 3-х работ в каждом цикле (рубрике).

Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу «Авторские права») или по электронной почте konkurs@nazaccent. ru.

Анкета для скачивания

Работы из Центрального федерального округа принимаются до 20 сентября 2023 г., из СКФО, СФО, УФО, ДФО, СЗФО, ЮФО и ПФО — до 1 октября 2023 г.

Прочитать положение о конкурсе можно на официальном сайте проекта.

Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве.